Почти 30% объектов общепита во дворах Подмосковья закрылись после ограничений на продажу алкоголя

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Более 140 заведений общественного питания, расположенных во дворах, закрылись в Московской области после вступления в силу новых норм продажи алкоголя с 1 марта 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона в среду.

"На момент вступления закона под его действие попадали 476 заведений общепита, реализующих спиртное во дворах многоквартирных домов. По итогам проведенных профилактических и контрольных мероприятий сейчас их количество сократилось до 335 - 141 объект прекратил деятельность", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Василия Мосина.

Таким образом, работу в регионе прекратили порядка 30% заведений общепита, которые расположены во дворах жилых домов.

Как подчеркнули в региональном Минсельхозе, речь идет преимущественно о так называемых "наливайках", работа которых вызывала наибольшее количество обращений со стороны жителей.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта точки общественного питания, расположенные во дворах многоквартирных домов, могут продавать алкоголь только с 13 до 15 часов. Новые правила затронули объекты, вход в которые расположен со стороны двора либо находится на расстоянии более 30 метров от улично-дорожной сети. Исключение сделано только для ресторанов.

Соблюдение требований контролируют инспекторы регионального Минсельхоза совместно с органами местного самоуправления и МВД.

