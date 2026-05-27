Росздравнадзор в 2025 г. оштрафовал медицинские и фармацевтические организации более чем на 16 млн руб.

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Росздравнадзор в прошедшем году в ходе проверок выявил свыше 22 тыс. нарушений в медицинских и фармацевтических организациях и оштрафовал их более чем на 16 млн рублей, сообщила руководитель ведомства Алла Самойлова.

"Росздравнадзором в 2025 году было проведено 6 726 проверок с использованием рискоориентированной модели. При этом 503 плановые проверки в отношении организаций, которые имеют чрезвычайно высокую и высокую категорию риска", - сказала Самойлова в среду на Открытом диалоге в Совете Федерации.

Во время 503 плановых проверок выявлено 789 нарушений. В ходе 6,2 тыс. внеплановых проверок зафиксировано около 21,5 тыс. нарушений. По индикаторам риска были проведены 1,1 тыс. проверок, где было более 10 тыс. нарушений, говорится в презентации, которую провела Самойлова.

Алла Самойлова Росздравнадзор
