Шойгу заявил о тесном взаимодействии РФ и Ирака для урегулирования на Ближнем Востоке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Москва и Багдад тесно взаимодействуют в интересах скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, координируют усилия в борьбе с террористическими угрозами.

"Мы тесно взаимодействуем в интересах скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, координируем усилия с целью полного искоренения террористической угрозы, исходящей от ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) и других террористических группировок. Надеюсь, сегодня обсудим эти вопросы", - сказал Шойгу на встрече с главой Народного ополчения Республики Ирак Фалехом Файядом в Москве в среду.

При этом Шойгу отметил, что по большинству основных международных и региональных проблем позиции России и Ирака близки или совпадают.