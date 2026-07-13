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VK заявила, что санкции ЕС не влияют на работу ее сервисов, включая Max

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Введение санкций со стороны ЕС не влияет на работу VK и национального мессенджера Max.

В понедельник Евросоюз расширил санкционные списки против РФ, добавив в них холдинг VK и компанию "Коммуникационная платформа" ("дочка" VK, оператор мессенджера Max), сообщается в официальном журнале ЕС.

"Санкции ЕС не влияют на работу VK и Мах. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме", - сказали "Интерфаксу" в VK.

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