Поиск

Песков сказал, что военные и спецслужбы РФ отслеживают, откуда дроны ВСУ прилетают в Россию

Песков сказал, что военные и спецслужбы РФ отслеживают, откуда дроны ВСУ прилетают в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские военные и спецслужбы отслеживают, откуда прилетают украинские беспилотники на территорию РФ; Россия не собирается здесь никому ничего доказывать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставить доказательства того, что страны Балтии разрешают пролетать украинским дронам через свое воздушное пространство.

"Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений", - сказал Песков.

Так он отметил на вопрос о том, готова ли Россия предоставить доказательства того, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для украинских беспилотников, атакующих российские объекты.

Отвечая на вопрос о том, находится ли тема предоставления доказательств в фокусе Кремля, Песков уточнил: "Нет, не находится".

Дмитрий Песков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

VK заявила, что санкции ЕС не влияют на работу ее сервисов, включая Max

Песков сказал, что военные и спецслужбы РФ отслеживают, откуда дроны ВСУ прилетают в Россию

 Песков сказал, что военные и спецслужбы РФ отслеживают, откуда дроны ВСУ прилетают в Россию

Более 70 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Военные в ходе ночного удара поразили ряд объектов инфраструктуры в порту Черноморск

ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на аэродромах Амурской и Челябинской областей

Более 350 БПЛА летели ночью в сторону Московского региона

За сутки из-за дождевого паводка в Свердловской области затопило почти 180 домов

Над Московской областью за ночь сбили 81 БПЛА, погибли три человека

Американские войска завершили очередную серию ударов по Ирану

Власти Ставрополья сообщили о возгорании в промзоне после атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3071 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10493 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов