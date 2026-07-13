Песков сказал, что военные и спецслужбы РФ отслеживают, откуда дроны ВСУ прилетают в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские военные и спецслужбы отслеживают, откуда прилетают украинские беспилотники на территорию РФ; Россия не собирается здесь никому ничего доказывать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставить доказательства того, что страны Балтии разрешают пролетать украинским дронам через свое воздушное пространство.

"Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений", - сказал Песков.

Так он отметил на вопрос о том, готова ли Россия предоставить доказательства того, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для украинских беспилотников, атакующих российские объекты.

Отвечая на вопрос о том, находится ли тема предоставления доказательств в фокусе Кремля, Песков уточнил: "Нет, не находится".