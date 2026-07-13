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Режим ЧС введен в округе Ставрополья из-за пожара в промзоне после атаки БПЛА

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Власти Шпаковского муниципального округа ввели режим ЧС муниципального уровня в границах хутора Вязники, в промышленной зоне которого в ночь на понедельник возникло возгорание из-за атаки БПЛА, говорится в постановлении, размещенном на сайте округа.

"Признать обстановку, сложившуюся на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, чрезвычайной ситуацией муниципального характера. Границы зоны действия режима ЧС определить в пределах хутора Вязники", - говорится в документе.

В постановлении также отмечается, что промышленный объект ООО "Корона", попавший в границы зоны ЧС, утвержден как пострадавший из-за возгорания в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь с 12 на 13 июля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Корона" было зарегистрировано в Ставропольском крае в 1999 году, специализируется на хранении и складировании нефти и продуктов ее переработки. ООО принадлежит Александру и Наталье Горжим.

Ранее губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что в окрестностях Ставрополя отражают налет беспилотников. В результате атаки возникло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники. Пострадавших не было.

В ночь с 8 на 9 июля Владимиров также информировал, что в результате налета беспилотников произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники, которое было потушено в течение суток.

Ставропольский край Владимир Владимиров
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