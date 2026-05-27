Поиск

Туроператоры РФ прогнозируют охлаждение спроса на зарубежные туры во II квартале

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Спрос на туры за рубеж во втором квартале может снизиться, несмотря на укрепление рубля, сообщил в среду член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Никаких предпосылок к смене лидера (выездного туризма - ИФ) нет. Здесь Турция останется главной силой, и пока по первому даже кварталу мы видим, что порядка 17% был рост. Во многом это связано было с акциями раннего бронирования, которые шли в конце прошлого года - начале нынешнего. Сейчас картина, на самом деле, выглядит не столь оптимистично: несмотря на сильно укрепившийся рубль, который, казалось бы, должен был существенно толкнуть выездной туризм к росту, пока прогнозы по первому кварталу, скорее, будут негативные", - сказал он на пресс-конференции, организованной РСТ.

По его словам, если в первом квартале туроператоры наблюдали прирост выездного туризма на 15%, так как ближневосточный кризис успел проявиться только в марте, то в третьем квартале, скорее всего, будет снижение спроса на туры за рубеж, в том числе из-за выпадения популярных стран Персидского залива.

"Снижение это уже видно по ряду направлений. В частности, Таиланд на 6% снизился, и это связано с перенасыщением рынка", - сказал эксперт.

В РоссииВ РСТ заявили об охлаждении спроса на летний отдых в РоссииЧитать подробнее

Среди лидирующих по спросу направлений он назвал Египет и Вьетнам, который продолжает наращивать российский турпоток.

"Это направление показало рост, который стал одним из самых существенных на рынке. Порядка 540 тыс. наших граждан посетили Вьетнам в первом квартале, по данным Вьетнамского управления по туризму. Связано это с тем, что туроператоры существенно нарастили полётные программы во Вьетнам по сравнению даже с концом прошлого года. Плюс Вьетнам в массе своей российскими туристами любим, так как пребывание в стране дешевле на 15-20%, чем в Таиланде", - пояснил Мурадян.

Он добавил, что Египет летом продолжит занимать уверенное второе место после Турции.

"С Египтом ситуация положительная сложилась по ряду факторов. Первое - то, что Египет не оказался затронут ближневосточным конфликтом. Полетные программы не прерывались и никаких эксцессов с нашими гражданами там не было. И вот по Египту мы видим рост на 32%, это существенно. Во многом он связан с тем, что туроператоры активно работают не только с российскими авиаперевозчиками по этому направлению, но и появляются специализированные египетские авиакомпании, которые работают именно с туроператорами", - добавил Мурадян.

Среди стабильно востребованных летом направлений он назвал также Мальдивы, где Россия занимает второе место по турпотоку. Здесь фактором роста спроса стало то, что сохраняются транзитные рейсы ближневосточных перевозчиков, которые за счет крепкого рубля сейчас привлекательны по ценам. Растет также Китай, который привлекает много повторных туристов за счет широких возможностей и для пляжного туризма на острове Хайнань, и для экскурсионных туров в материковом Китае. Востребованности направления помогает и широкая география полетов в страну из российских регионов.

РФ РСТ Египет Китай Турция Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

 Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

 Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

В РСТ заявили об охлаждении спроса на летний отдых в России

Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

 Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

Проект закона об ответственности за незаконный майнинг принят Думой в I чтении

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

 Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2351 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9611 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов