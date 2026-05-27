Туроператоры РФ прогнозируют охлаждение спроса на зарубежные туры во II квартале

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Спрос на туры за рубеж во втором квартале может снизиться, несмотря на укрепление рубля, сообщил в среду член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Никаких предпосылок к смене лидера (выездного туризма - ИФ) нет. Здесь Турция останется главной силой, и пока по первому даже кварталу мы видим, что порядка 17% был рост. Во многом это связано было с акциями раннего бронирования, которые шли в конце прошлого года - начале нынешнего. Сейчас картина, на самом деле, выглядит не столь оптимистично: несмотря на сильно укрепившийся рубль, который, казалось бы, должен был существенно толкнуть выездной туризм к росту, пока прогнозы по первому кварталу, скорее, будут негативные", - сказал он на пресс-конференции, организованной РСТ.

По его словам, если в первом квартале туроператоры наблюдали прирост выездного туризма на 15%, так как ближневосточный кризис успел проявиться только в марте, то в третьем квартале, скорее всего, будет снижение спроса на туры за рубеж, в том числе из-за выпадения популярных стран Персидского залива.

"Снижение это уже видно по ряду направлений. В частности, Таиланд на 6% снизился, и это связано с перенасыщением рынка", - сказал эксперт.

Среди лидирующих по спросу направлений он назвал Египет и Вьетнам, который продолжает наращивать российский турпоток.

"Это направление показало рост, который стал одним из самых существенных на рынке. Порядка 540 тыс. наших граждан посетили Вьетнам в первом квартале, по данным Вьетнамского управления по туризму. Связано это с тем, что туроператоры существенно нарастили полётные программы во Вьетнам по сравнению даже с концом прошлого года. Плюс Вьетнам в массе своей российскими туристами любим, так как пребывание в стране дешевле на 15-20%, чем в Таиланде", - пояснил Мурадян.

Он добавил, что Египет летом продолжит занимать уверенное второе место после Турции.

"С Египтом ситуация положительная сложилась по ряду факторов. Первое - то, что Египет не оказался затронут ближневосточным конфликтом. Полетные программы не прерывались и никаких эксцессов с нашими гражданами там не было. И вот по Египту мы видим рост на 32%, это существенно. Во многом он связан с тем, что туроператоры активно работают не только с российскими авиаперевозчиками по этому направлению, но и появляются специализированные египетские авиакомпании, которые работают именно с туроператорами", - добавил Мурадян.

Среди стабильно востребованных летом направлений он назвал также Мальдивы, где Россия занимает второе место по турпотоку. Здесь фактором роста спроса стало то, что сохраняются транзитные рейсы ближневосточных перевозчиков, которые за счет крепкого рубля сейчас привлекательны по ценам. Растет также Китай, который привлекает много повторных туристов за счет широких возможностей и для пляжного туризма на острове Хайнань, и для экскурсионных туров в материковом Китае. Востребованности направления помогает и широкая география полетов в страну из российских регионов.