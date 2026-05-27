"Росатом" не видит должной реакции МАГАТЭ на атаки ВСУ на ЗАЭС и Энергодар

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Россия не видит должной реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС и будет добиваться от агентства такой реакции.

"Росатом" не видит должной реакции МАГАТЭ на эти удары. Да, несколько дней назад было сделано заявление о недопустимости ударов, но мы будем требовать от МАГАТЭ произнести эти слова", - сообщил Лихачев журналистам в среду.

"Мы запросили и телефонный разговор, и встречу (с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси - ИФ) на следующей неделе. Надеемся, что и телефонный разговор, и встреча в очном формате состоятся", - добавил он.

"В чем причина нашего срочного запроса? Это продолжающееся обострение в Энергодаре. Вообще последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак и по инфраструктуре ЗАЭС, и по самой инфраструктуре Энергодара", - отметил глава госкорпорации.

ВСУ минувшей ночью предприняли массированную атаку на Энергодар, где расположена ЗАЭС, было зафиксировано более 50 взрывов. Для атак ВСУ использовали FPV-дроны и тяжелые беспилотники. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ранее сообщила "Интерфаксу", что в городе наблюдаются серьезные перебои со связью, часть Энергодара обесточена. Ведется оценка последствий атак и восстановление инфраструктуры.

До этого о массированной атаке на город и объекты станции сообщалось 25 мая, целями ВСУ стали вышки связи и транспорт в городе, а также машина с сотрудниками АЭС, обошлось без пострадавших.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов.