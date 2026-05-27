КСИР заявил о провале попытки США прорвать блокаду Ормузского пролива

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Соединенным Штатам не удалось прорвать блокаду Ормузского пролива, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде. Об этом сообщает Tasnim.

"Американцы потерпели стратегическую неудачу в открытии Ормузского пролива; они утверждали, что могут открыть Ормузский пролив, но (...) не смогли ничего сделать, используя все свои силы", - сказал он.

Военачальник утверждает, что ВМС находятся в состоянии полной боеготовности и в случае необходимости уничтожат американские корабли от района Чахбехара на востоке Ирана до Бендер-Махшехра на западе. По его словам, некоторые в Иране опасались военного столкновения, но как оказалось, "враги не такие, какими их представляют".

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM ранее опровергло сообщения о том, что корабли американских ВМС возобновили сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив в рамках операции "Свобода". До этого The Wall Street Journal со ссылкой на американские источники сообщила, что ВМС США якобы возобновили предоставление помощи судам для прохода через Ормузский пролив.

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает эту операцию по просьбе Пакистана и ряда других стран. Это решение он мотивировал, в частности, прогрессом на переговорах с Тегераном.