Путин отметил большую ценность союзнических отношений с Азербайджаном

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Днем национальной независимости Азербайджана и отметил, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с Баку.

"Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнёрского взаимодействия в региональных и международных делах", - говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что это взаимодействие "отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и Каспии".

Он также отметил, что Азербайджан добился "впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене".

Азербайджан Владимир Путин Южный Кавказ Ильхам Алиев
