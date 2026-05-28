США рассчитывают на партнерство с Азербайджаном для укрепления мира на Южном Кавказе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США заинтересованы в дальнейшем укреплении партнерства с Азербайджаном и приветствуют приверженность страны достижению прочного мира на Южном Кавказе, заявил госсекретарь Марко Рубио в поздравлении по случаю Дня независимости Азербайджана 28 мая.

"За последний год мы вывели наши отношения на уровень стратегического партнерства, кульминацией чего стало подписание в Баку Хартии о стратегическом партнерстве вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - отсктмл глава Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Баку "посредством расширения региональной взаимосвязанности, экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности".

"США приветствуют приверженность Азербайджана достижению прочного мира на Южном Кавказе и рассчитывают продолжить сотрудничество в этом направлении. Мы ожидаем дальнейшего углубления нашего партнерства в этом году и в будущем", - говорится в послании Рубио.