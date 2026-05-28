Поиск

США рассчитывают на партнерство с Азербайджаном для укрепления мира на Южном Кавказе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США заинтересованы в дальнейшем укреплении партнерства с Азербайджаном и приветствуют приверженность страны достижению прочного мира на Южном Кавказе, заявил госсекретарь Марко Рубио в поздравлении по случаю Дня независимости Азербайджана 28 мая.

"За последний год мы вывели наши отношения на уровень стратегического партнерства, кульминацией чего стало подписание в Баку Хартии о стратегическом партнерстве вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - отсктмл глава Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства с Баку "посредством расширения региональной взаимосвязанности, экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности".

"США приветствуют приверженность Азербайджана достижению прочного мира на Южном Кавказе и рассчитывают продолжить сотрудничество в этом направлении. Мы ожидаем дальнейшего углубления нашего партнерства в этом году и в будущем", - говорится в послании Рубио.

Госдепартамент Азербайджан США Марко Рубио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $97,7 за баррель

Соглашение по транзиту нефти в КНР могут подписать в ходе визита Путина в Казахстан

Тегеран атаковал американскую авиабазу

 Тегеран атаковал американскую авиабазу

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

 США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

В CENTCOM подтвердили удар США по Ирану

США нанесли новые удары по Ирану

 США нанесли новые удары по Ирану

Три взрыва произошли близ иранского порта Бендер-Аббас

Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет

 Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9617 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов