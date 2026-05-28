МИД РФ заявил протест послу Люксембурга из-за эксгумации одного из лидеров ОУН

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Посол Люксембурга в Москве Томас Райзен в четверг был вызван в МИД РФ, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.

"Ему был заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской Организации украинских националистов (запрещена в РФ - ИФ) Мельника, его жены для последующего так называемого торжественного перезахоронения на Украине", - отметила представитель МИД.

"Российская сторона усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников", - заявила Захарова.