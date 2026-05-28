Родители будут вправе, но не обязаны сообщать о передаче ребенку номера своего мобильного

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике на заседании в четверг рекомендовал к принятию поправку о праве, но не об обязанности родителей сообщать о передаче оформленного на них номера мобильного телефона детям, сообщил председатель комитета Сергей Боярский.

"В версии первого чтения была обязанность абонента, по сути родителя, сообщить оператору связи о передаче своему несовершеннолетнему ребенку своего абонентского номера. Поправками мы заменили обязанность на право сообщить о такой передаче", - сказал Боярский на заседании в четверг.

Он отметил, что в редакции первого чтения предусматривалось, что информация о таких "детских" номерах передавалась бы далее всем организаторам распространения информации для последующей фильтрации контента под возраст. "Мы исключили это положение и определили, что особенность оказания услуг связи на таких номерах будет определяться правительством Российской Федерации. И подчеркиваю, что мы полагаем, что такие вещи должны основываться на внутрисемейном решении, должны быть права, не обязанности. Я благодарю коллег, что мы к такому решению совместно пришли", - сказал Боярский.

Кроме того, поддержана поправка, уточняющая, что "красная кнопка", нажав которую гражданин сможет сообщить о совершаемых в отношении него мошеннических действиях, будет не только на портале Госуслуг, но и в приложении Мах и в банковских приложениях, также сообщил Боярский.

Поправки одобрены ко второму чтению правительственного законопроекта (1110676-8), который предусматривает меры противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Госдума Сергей Боярский
