Специалисты Россельхознадзора до 27 мая проинспектируют предприятия Армении

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхознадзора с 20 мая работают в Армении, где проводят инспектирование предприятий, поставляющих продукцию в РФ. Инспекции продлятся до 27 мая, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Всероссийского зернового форума в Сочи в пятницу.

"Наши люди уже там (в Армении - ИФ). Они со среды там работают. Две группы инспекторов: одна занимается животноводческой продукцией и рыбой, вторая - продукцией, которую выращивают в теплицах, в том числе цветы, в первую очередь", - заявил глава службы.

Как сообщалось, РФ с 22 мая ограничила ввоз цветов из Армении из-за нарушения фитосанитарных требований.

Как пояснил Данкверт, действующая в ЕАЭС система предусматривает поставки продукции под гарантии инспекционных органов стран. "Вся фитосанитарная ситуация должна быть контролируемой. Если поставки идут достаточно большие, а мы до 140 тыс. тонн плодоовощной продукции получаем, то эта продукция должна быть от тех поставщиков, которые обеспечивают фитосанитарную безопасность", - сказал он, отметив, что Россельхознадзор не раз просил армянских коллег не допускать к экспорту продукцию тех поставщиков, которые не выполняют действующие требования.

По его словам, три года назад Армения поставляла в РФ 4-5 млн цветов в год. В 2025 году - 96 млн, "и поставки эти увеличиваются". "Поэтому мы вынуждены принимать меры. Если вы увеличиваете поставки, тогда нужно боле тщательно следить за тем, что поставляете", - заявил он. Долю Армении в импорте цветов в РФ он оценил в "чуть менее 5%".

Российские специалисты будут работать в Армении до 27 мая. "А дальше мы будем анализировать полученный результат", - сказал Данкверт.

Армения ЕАЭС Россельхознадзор Сергей Данкверт
