Москва расценила как угрожающие безопасности РФ совместные учения Японии и США

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совместные американо-японские учения с развертыванием ракетных комплексов Typhon создают прямую угрозу дальневосточным рубежам России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неоднократно обращали внимание официального Токио на то, что рассматриваем предоставление территории Японии на размещение американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, независимо от того, делается это на эпизодической, ротационной или на постоянной основе, как шаг, который оказывает серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу нашим дальневосточным рубежам. Мы также регулярно предостерегали японскую сторону от принятия таких решений, которые неизбежно будут квалифицироваться нами как преднамеренное, враждебное и игнорирующее национальные интересы РФ", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она напомнила, что Россия с лета прошлого года не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

"Стратегические риски, возникающие в результате подобных провокационных действий, будут тщательно проанализированы для выработки необходимых компенсирующих военно-технических мер максимально жесткого и долгосрочного характера", - подчеркнула Захарова.

Мария Захарова МИД РФ США Япония
ЦИК оценил долю голосующих бумажными бюллетенями россиян в минимум 90%

Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов овощей, зелени и клубники из Армении

Цивилев подтвердил информирование Армении об экономических последствиях сближения с ЕС

Строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в $16,4 млрд

Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается

Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

В выборах в Госдуму в сентябре смогут участвовать без сбора подписей 12 партий

Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

