Москва расценила как угрожающие безопасности РФ совместные учения Японии и США

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совместные американо-японские учения с развертыванием ракетных комплексов Typhon создают прямую угрозу дальневосточным рубежам России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неоднократно обращали внимание официального Токио на то, что рассматриваем предоставление территории Японии на размещение американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, независимо от того, делается это на эпизодической, ротационной или на постоянной основе, как шаг, который оказывает серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу нашим дальневосточным рубежам. Мы также регулярно предостерегали японскую сторону от принятия таких решений, которые неизбежно будут квалифицироваться нами как преднамеренное, враждебное и игнорирующее национальные интересы РФ", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она напомнила, что Россия с лета прошлого года не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

"Стратегические риски, возникающие в результате подобных провокационных действий, будут тщательно проанализированы для выработки необходимых компенсирующих военно-технических мер максимально жесткого и долгосрочного характера", - подчеркнула Захарова.