МИД РФ заявил о негативном отношении к размещению систем ПРО США в Японии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве негативно восприняли сообщения о планах разместить в Японии американский ракетный комплекс Typhon и будут реагировать соответственно, заявил "Интерфаксу" в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Относимся к этому негативно, потому что этот комплекс угрожает нашим национальным интересам и безопасности России. Если это временное размещение, - это одно. Если они останутся там, как это случилось с Филиппинами, допустим (после учений эти комплексы там остались), - то, конечно, это другой вопрос, который мы будем внимательно изучать и, соответственно, реагировать", - сказал он.

Ранее посольство Японии в Москве распространило сообщение, что развертывание Typhon в Японии будет носить исключительно временный характер и не предполагает постоянного размещения. Там также подчеркнули, что "далее планируется его хранение на военной базе США в Японии, что не представляет собой постоянного размещения".

Совместные учения Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США планируется провести с 22 июня по 1 июля (Valiant Shield 26) и в сентябре (Orient Shield 26) текущего года.

Typhon - мобильная наземная пусковая установка Армии США, предназначенная для запуска крылатых ракет Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км)

