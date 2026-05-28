В Москве прошла церемония вручения Национальной премии интернет-контента ИРИ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Церемония вручения Пятой Национальной премии интернет-контента Института развития интернета прошла в Москве во "Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой".

В текущем году Премия ИРИ представила 15 основных и четыре специальных номинации, отражающих актуальные тренды развития интернета - от короткометражных фильмов, игровых сериалов и документальных проектов до подкастов и музыкальных треков, в том числе новые категории "Канал в мессенджере" и "Промокампания в Интернете". Финалистами Пятой Национальной премии 2026 стали 75 проектов.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский в ходе церемонии вручения премии поблагодарил всех зрителей, создателей контента и сотрудников Института развития интернета, отметил, что была проделана огромная работа.

Гореславский вручил награду в специальной номинации "Мир должен знать" российскому хоккеисту, трехкратному чемпиону мира, чемпиону России и обладателю титула "Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ" Александру Овечкину.

"Спецноминация "Мир должен знать" уже пятый год - это хороший повод нам всем порадоваться, когда мы видим того, благодаря кому мир действительно знает, что есть Россия, какая Россия и что происходит", - отметил генеральный директор ИРИ.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила награду в номинации "Социальная интернет-акция".

Голикова отметила, что за последние три года социальные проекты и реклама занимают все больше места в интернете, а количество людей, которые видят пользу в этом, - возросло в три раза.

Она подчеркнула, что это стало возможным, в том числе, благодаря проведению тематических годов, и напомнила, что 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России.

"И тот социальный контент, который производят сегодня, - важно, чтобы он пропагандировал наше единство, поддержку семьи, участников СВО, нашу историю, традиции. Я благодарна ИРИ за огромную работу, которую они ведут в этом направлении", - сказала вице-премьер.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награду в специальной номинации "Быть человеком" четырем многократным чемпионам зимних Паралимпийских игр 2026 года Анастасии Багиян, Алексею Бугаеву, Варваре Ворончихиной и Ивану Голубкову.

"Победители в нашей сегодняшней номинации - это люди, которые совершили невозможное вопреки всем обстоятельствам. Вы помните, что в марте этого года впервые за 12 лет российская паралимпийская сборная получила право выйти на Паралимпиаду под российским флагом и с российским гимном. Думаю, что, принимая это решение, в общем, организаторы понимали, что от России приезжает команда всего из шести человек. Всего шесть человек, но эти шесть человек смогли, вопреки погоде, вопреки тому, что таким количеством невозможно выиграть такое количество медалей, наша сборная вошла в тройку команд Паралимпиады 2026 года, взяв 12 медалей, из которых 8 - золотых. И все эти 12 медалей завоевали всего четыре человека", - сказал Кириенко.

Награду в специальной номинации "Сила - в правде" получила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается нашей дипломатической семьи, я хочу сказать, что (это) 1,5 тыс. аккаунтов министерства иностранных дел и наших посольств на всех мировых площадках, более 30 языков. Мы начинали в 2010 году", - сказала Захарова, получая награду.

"Мы сделали ставку на наших людей, на ребят, которым интересно, на ребят, которые работают в различных точках мира, у которых есть потенциал творчества, и которые иногда скованы своими профессиональными рамками этикета, протокола, а им хочется многое сделать и много сказать", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Мы начинали с офлайн-ведения соцсетей нашего ведомства в тетрадях и даже на ватманах, которые мы раскладывали, и придумывали наши концепции. Сегодня это целый мир дипломатической семьи, дипломатии в цифре, цифровой дипломатии", - добавила Захарова.

Национальная премия интернет-контента отмечает проекты Рунета, которые позитивно влияют на людей: просвещают, объясняют, поддерживают, мотивируют и вдохновляют. Премия России учреждена Институтом развития интернета (АНО "ИРИ") в 2021 году, вручается с 2022 года. За это время на соискание Премии ИРИ было подано около 2 тыс. заявок, победителями стали порядка ста проектов: блоги, подкасты, сериалы, кинофильмы, короткие видео, музыкальные треки, спецпроекты и другой социально значимый контент.

