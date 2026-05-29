Российские военные за сутки уничтожили около 100 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Запад", "Север", "Восток" и "Южная" ликвидировали за сутки 98 пунктов управления беспилотниками вооруженных сил Украины, сообщили пресс-центры группировок в пятницу.

"Вскрыто и уничтожено 50 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

Представитель группировки "Север" Василий Межевых сообщил о ликвидации 27 пунктов управления дронами украинской армии.

Подразделения группировки "Восток"ликвидировали за сутки семь таких пунктов, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. "Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены", - добавил он.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях (...) поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ", - проинформировал начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.