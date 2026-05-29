Поиск

Российские военные за сутки уничтожили около 100 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Запад", "Север", "Восток" и "Южная" ликвидировали за сутки 98 пунктов управления беспилотниками вооруженных сил Украины, сообщили пресс-центры группировок в пятницу.

"Вскрыто и уничтожено 50 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

Представитель группировки "Север" Василий Межевых сообщил о ликвидации 27 пунктов управления дронами украинской армии.

Подразделения группировки "Восток"ликвидировали за сутки семь таких пунктов, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. "Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены", - добавил он.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях (...) поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ", - проинформировал начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 мая 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки БПЛА

Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

 Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

Иранские военные открыли предупредительный огонь в районе Ормузского пролива

Владислав Исаев вновь назначен гендиректором ЗАЭС

Минобрнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ

 Минобрнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ

Что произошло за день: четверг, 28 мая

В Кремле сомневаются, что США выполнят просьбу Зеленского о поставках оружия

Туроператоры до конца недели вывезут застрявших туристов после отмены рейсов Air Anka

 Туроператоры до конца недели вывезут застрявших туристов после отмены рейсов Air Anka

Секретарь Совбеза РФ не исключил появления ядерного оружия у Японии

Контракты более чем на $1 млрд подписаны на форуме по безопасности в РФ

 Контракты более чем на $1 млрд подписаны на форуме по безопасности в РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9624 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2380 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов