Пашинян назвал доверительными свои отношения с Путиным

При этом он считает, что отношения России и Армении проходят через трансформацию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал доверительными свои отношения с президентом и главой правительства России Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

"С президентом и главой правительства у меня доверительные отношения. И не в первый раз возникают вопросы, которые нуждаются в прояснении. Кремль также официально выступил с комментарием, что есть вопросы, которые должны быть прояснены. Да, эти вопросы будут прояснены", - сказал он, отвечая на вопрос о письме из Москвы о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

"Отношения Армении и России находятся в этапе трансформации. Считаю это положительной трансформацией", - добавил Пашинян.

По его словам, экономике Армении ничего не угрожает, ожидаются многомиллиардные инвестиции.

"Уверен, что решения будут найдены. Уверен, что рычаги в ЕАЭС дадут возможность конструктивным путем найти решения всех вопросов. Но когда звучат заявления, которые содержат в своей глубине угрозы, это еще один довод, что надо принимать решения и приводить в баланс все отношения, в том числе экономические", - заявил Пашинян.

Он отметил, что полученное из России письмо - "для нас не новость".

"За последние восемь лет мы несколько раз получали такие письма. Но мы решали возникавшие проблемы так, что граждане даже не чувствовали это", - сказал Пашинян.

В МИД Армении днем ранее сообщили, что республика получила от России письмо о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанного в декабре 2013 года.

"Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры", - говорится в письме.

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это стало очередным шагом на пути вступления страны в ЕАЭС, в который сегодня также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. По соглашению Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны.

Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров поступает из Ирана в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию".

Долгосрочный контракт на поставки объемом до 2,5 млрд кубометров заключен с армянским "Газпром Армения". Дополнительное соглашение к контракту от 2013 года, подписанное в конце 2019 года, установило цену на российский газ для Армении в $165 за 1 тысячу куб. м, в 2022 году стороны договорились зафиксировать ее на этом уровне еще на десять лет.

В начале апреля Путин в ходе встречи с Пашиняном отмечал, что Россия продает газ Армении за $177,5 за тысячу куб. м, в то время как в Европе он сейчас стоит порядка $600 за тысячу куб. м.

Армения ЕАЭС Газпром Никол Пашинян Владимир Путин Михаил Мишустин
