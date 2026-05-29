Жителя Тольятти арестовали по обвинению в сливе персональных данных

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В отношении жителя Тольятти возбуждено уголовное дело о госизмене за передачу данных спецслужбам Украины, сообщило УФСБ по Самарской области. Он арестован.

Спецслужба установила, что он действовал под руководством представителей украинских спецслужб и передал данные администраторов и подписчиков пророссийского телеграм-канала "Крымский СМЕРШ", среди которых есть военнослужащие. В последующем информация использовалась для психологического воздействия на читателей телеграм-канала и членов их семей, сообщает ФСБ.