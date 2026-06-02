Бывший студент-социолог из Мурманска получил 15 лет колонии за госизмену

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Северный флотский военный суд вынес обвинительный приговор бывшему студенту факультета цифровой социологии из Мурманска по делу о госизмене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Молодой человек признан виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации (ст.275 и ч.2 ст.205.5 УК). Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима. Также в течение двух лет после освобождения ему запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Суд установил, что студент был противником специальной военной операции и негативно относился к президенту России и органам власти в целом, включая Вооруженные силы России. При этом он был администратором одного из телеграм-каналов.

В марте 2023 года студент познакомился в мессенджере с представителем движения "Форум свободных государств постРоссии" (организация признана террористической и запрещена в России). В течение двух лет он получал от этого человека задания, связанные с публикацией в его телеграм-канале "сведений о наборе информаторов и разведчиков для сбора данных о военных объектах, маршрутах движения военной техники, а также с составлением и распространением текстовых материалов, направленных на дестабилизацию обстановки в стране", отметили в суде.

Кроме того, в феврале 2025 года студент опубликовал в своем телеграм-канале текст с сепаратистскими высказываниями, а после подготовил еще две публикации уже для украинских порталов.

В суде молодой человек не признал свою вину. Он настаивал, что не передавал информацию о военной технике, не выполнял задания кураторов, а написанные им тексты носят творческий характер, и к их размещению на порталах запрещенных организаций он не имеет отношения.