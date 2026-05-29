Запорожская АЭС ночью на час лишилась внешнего электроснабжения

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС (ЗАЭС) в ночь на пятницу на час осталась без внешнего электропитания, сообщили в МАГАТЭ.

"Этой ночью и 16-й раз на протяжении военного конфликта ЗАЭС временно осталась без подачи электроснабжения из-за пределов объекта", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

В агентстве пояснили, что на это время для обеспечения наиболее важных функций на объекте были задействованы аварийные дизель-генераторы, пока ЗАЭС не подключили обратно к питающей линии.

Причина происшествия неясна. В МАГАТЭ пояснили, что данный инцидент показывает, насколько нестабильной остается обстановка в сфере ядерной безопасности.

В настоящее время ЗАЭС продолжает получать электроэнергию по одной из двух линий - "Ферросплавной". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").