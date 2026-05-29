Поиск

Запорожская АЭС ночью на час лишилась внешнего электроснабжения

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС (ЗАЭС) в ночь на пятницу на час осталась без внешнего электропитания, сообщили в МАГАТЭ.

"Этой ночью и 16-й раз на протяжении военного конфликта ЗАЭС временно осталась без подачи электроснабжения из-за пределов объекта", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

В агентстве пояснили, что на это время для обеспечения наиболее важных функций на объекте были задействованы аварийные дизель-генераторы, пока ЗАЭС не подключили обратно к питающей линии.

Причина происшествия неясна. В МАГАТЭ пояснили, что данный инцидент показывает, насколько нестабильной остается обстановка в сфере ядерной безопасности.

В настоящее время ЗАЭС продолжает получать электроэнергию по одной из двух линий - "Ферросплавной". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЧС РФ опроверго информацию о запрете использования телефонов на АЗС

В МИД Румынии вызвали российского посла

 В МИД Румынии вызвали российского посла

ЕГЭ-2026 по обществознанию выбрали 40,7% выпускников, по истории - около 14%

Скончалась пострадавшая при атаке БПЛА на завод в Волгоградской области

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожных путей в Новороссийске

Возгорание в морском порту на Кубани произошло из-за падения обломков БПЛА

В Волгоградской области потушили пожары на химпредприятии и объектах ТЭК

В Ярославской области возник пожар на промобъектах по хранению топлива из-за БПЛА

Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки БПЛА

Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

 Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9631 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов