Глава МАГАТЭ обеспокоен перебоями со связью в районе ЗАЭС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил в четверг обеспокоенность из-за повреждения инфраструктуры сотовой и интернет-связи в городе Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

"На протяжении многих часов мы не могли связаться с нашими экспертами там, станция не имела связи с внешним миром по привычным каналам. Это действительно вызвало беспокойство в том, что касается ядерной безопасности", - приводит МАГАТЭ слова Гросси.

Отмечается, что станция оказалась в среду без сотовой и интернет-связи примерно на 12 часов - самый долгий период с начала конфликта РФ и Украины.

ВСУ совершили в ночь на среду массированную атаку на Энергодар, было зафиксировано более 50 взрывов. Для атак украинские военные использовали FPV-дроны и тяжелые беспилотники.

До этого о массированной атаке на город и объекты станции сообщалось 25 мая, целями ВСУ стали вышки связи и транспорт в городе, а также машина с сотрудниками АЭС, обошлось без пострадавших.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

