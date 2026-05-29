После отмены рейсов Air Anka туристов начали перевозить альтернативными рейсами

В отелях осталось только восемь человек, пребывание которым продлили за счет туроператора Anex

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы, ожидавшие вылета в Анталью авиакомпанией Air Anka, отправились в отпуск рейсами других перевозчиков, сообщил через пресс-службу Российского союза туриндустрии туроператор Anex.

"На отдых в Турцию на альтернативных авиаперевозчиках было отправлено 472 туриста из Казани, Сочи и Челябинска. В свою очередь, из Турции в Сочи, Краснодар, Самару, Казань, Кавминводы и Екатеринбург вывезено 655 туристов", - заявил туроператор.

Ранее эксперты сообщили "Интерфаксу", что отмена рейсов авиакомпании Air Anka затронула 2-3 тысячи российских туристов.

"На курорте за 28 мая осталось всего 8 человек, размещение которым продлили за счет туроператора", - пояснили в Anex.

Anex в апреле пересадил туристов из 11 городов России с рейсов Azur air в Анталью на рейсы турецкого перевозчика Air Anka. 26 мая перевозчик начал отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на полеты. 28 мая стало известно, что корректировки расписания происходят и у авиакомпании Tailwind Airlines. Они затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.

Росавиация объяснила, что заявки турецкого перевозчика Air Anka на новые рейсы между Россией и Турцию после 25 мая не удовлетворяются, так как дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет.

