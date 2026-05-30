Два БПЛА нейтрализованы над Ульяновской областью

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - За ночь над Ульяновской областью нейтрализованы два БПЛА, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил глава региона Алексей Русских.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Места падения зафиксированы на территории Новоспасского района и промзоны Заволжского района Ульяновска. Пострадавших и повреждений имущества нет", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.