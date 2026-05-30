Двух жителей Краснодарского края заподозрили в попытке теракта в Туапсе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении двоих жителей Краснодарского края, в том числе несовершеннолетнего, подозреваемых в приготовлении к совершению теракта в одном из административных зданий Туапсе, сообщает Следственный комитет РФ в своем канале в Мах в субботу.

По версии следствия, в марте текущего года 18-летний житель Краснодарского края в одной из соцсетей вступил в переписку с неустановленным лицом - участником террористической организации, запрещенной на территории РФ.

"Куратор предложил ему за денежное вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов США изготовить самодельное взрывное устройство и передать его путем тайниковой закладки с целью дальнейшего совершения террористического акта на территории города Туапсе. Согласившись на предложение, фигурант привлек к совершению преступления 17-летнего знакомого", - говорится в сообщении.

В СКР уточнили, что под руководством куратора фигуранты произвели фото- и видеофиксацию выбранного объекта, расположение камер и иных элементов охраны. Куратор после передачи ему материалов одобрил объект и подтвердил намерение о совершении теракта. В счет оплаты он перевел на криптовалютный кошелек одного из подозреваемых $30, сообщив, что оставшуюся сумму переведет после изготовления СВУ и его закладки.

"После этого 18-летний фигурант, согласно отведенной ему преступной роли, изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был осуществить подрыв административного здания с большим количеством людей. Довести свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, обвиняемые не смогли, поскольку их противоправные действия были пресечены сотрудниками краевого управления ФСБ", - информирует СКР.

Дело, возбужденное по материалам УФСБ РФ по Краснодарскому краю, расследуется по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В СКР отметили, что в ходе допроса обвиняемые признали свою вину. В настоящее время фигуранты по ходатайству следствия заключены под стражу.

