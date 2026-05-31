Транскам в Северной Осетии открыли для всех видов транспорта

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Движение на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии возобновлено для всех видов транспорта, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Отмечается, что движение разрешено в обоих направлениях с 13:50 до особого распоряжения.

Проезд всех видов транспорта на этом участке Транскавказской автомагистрали был приостановлен с 21:00 субботы.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.