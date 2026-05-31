Роспотребнадзор сообщил, что завозных случаев холеры в РФ не зарегистрировано

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре на фоне сохраняющейся неблагополучной ситуации по холере в мире заявили, что на сегодняшний день риски распространения заболевания в РФ отсутствуют, завозных случаев холеры не зарегистрировано.

"В России эпидемиологическая ситуация по холере остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. На сегодняшний день риски распространения холеры на территории страны отсутствуют, завозных случаев заболевания не зарегистрировано", - говорится в его сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в последние годы в России "регистрировались лишь единичные случаи завоза холеры из эпиднеблагополучных стран". "По каждому такому случаю был организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, благодаря чему осложнений не допущено", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор уточняет, что в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. Всего с начала 2026 года зарегистрировано более 78 тыс. случаев холеры в 23 странах мира. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки.

При этом в ведомстве уточнили, что Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая холеру. На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. Такое взаимодействие позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что для диагностики холеры используется разработанный учеными ведомства быстрый тест, позволяющий не только выявить холерный вибрион, но и определить представляет ли он угрозу эпидемического распространения.