Поиск

Роспотребнадзор сообщил, что завозных случаев холеры в РФ не зарегистрировано

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре на фоне сохраняющейся неблагополучной ситуации по холере в мире заявили, что на сегодняшний день риски распространения заболевания в РФ отсутствуют, завозных случаев холеры не зарегистрировано.

"В России эпидемиологическая ситуация по холере остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. На сегодняшний день риски распространения холеры на территории страны отсутствуют, завозных случаев заболевания не зарегистрировано", - говорится в его сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в последние годы в России "регистрировались лишь единичные случаи завоза холеры из эпиднеблагополучных стран". "По каждому такому случаю был организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, благодаря чему осложнений не допущено", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор уточняет, что в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. Всего с начала 2026 года зарегистрировано более 78 тыс. случаев холеры в 23 странах мира. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки.

При этом в ведомстве уточнили, что Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая холеру. На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. Такое взаимодействие позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что для диагностики холеры используется разработанный учеными ведомства быстрый тест, позволяющий не только выявить холерный вибрион, но и определить представляет ли он угрозу эпидемического распространения.

Роспотребнадзор холера Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех ЗАЭС

Песков отметил, что ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м

Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

МИД РФ не исключил подачи до конца года иска против Латвии, Литвы, Эстонии в Международный суд ООН

Представитель Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ с ночи атакуют Энергодар

Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

 Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

Посадку по биометрии на части рейсов между Москвой и Петербургом запустят 1 июня

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

 Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2403 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9660 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов