Число раненных при ударе дрона ВСУ в Херсонской области возросло до пяти человек

Погиб ребенок

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пять человек получили травмы во время удара украинского дрона по многоэтажке в Геническе (Херсонская область), погиб ребенок, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

"По предварительным данным, травмированы 5 человек. Самое страшное - погиб ребенок, мальчик 2020 года рождения", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, раненым оказывают необходимую помощь.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что в результате удара украинского дрона в Геническе пострадали три человека.