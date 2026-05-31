Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Херсонской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Геническе (Херсонская область), повреждены два многоквартирных дома, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко в воскресенье.

"В результате сбития БПЛА повреждены два многоквартирных дома, а также шесть легковых автомобилей. Травмированы три человека, в том числе ребенок", - сказал он.

По его словам, в многоквартирных домах повреждено остекление и фасады.

Херсонская область
