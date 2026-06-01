Минобороны РФ повысит интенсивность маневров мобильной группировки РВСН

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Интенсивность маневров мобильной группировки ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на маршрутах боевого патрулирования будет повышена в летний период обучения, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Для мобильной группировки РВСН будет повышена интенсивность маневренных действий, совершаемых ракетными комплексами на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении.

"Занятия предусмотрены планами боевой подготовки в военных вузах, учебных центрах и на предприятиях оборонной промышленности", - заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ВС РФ совершенствуется учебно-материальная база полигонов, учебных центров и вузов для проведения занятий в составе экипажей, боевых расчетов и в целом подразделений тактического звена.

"К началу летнего периода обучения в военных округах, на флотах и флотилиях подготовлено более 200 полигонов, в том числе более 100 участков местности в зоне СВО, оснащенных необходимым полигонным оборудованием и современными тренажерными системами с учетом боевого опыта", - сказано в сообщении.

По информации российского Минобороны, особое внимание в летнем периоде обучения будет отведено подготовке военнослужащих войск беспилотных систем для проведения боя с использованием комплексов различного назначения.

В ведомстве заявили, что в ходе обучения запланировано совершенствование одиночной подготовки военнослужащих с акцентом на огневую, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, ведение боя в населенном пункте и в лесополосе, а также борьбу с беспилотниками.

"Совершенствование профессионального мастерства военнослужащие продолжат в ходе боевого слаживания в составе отделений, взводов, рот, батальонов и проведения учений различного уровня, в том числе командно-штабных и межвидовых", - заявили в министерстве.

Военные сообщили, что будут отработаны вопросы взаимодействия и боевого применения подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, морской пехоты, экипажей кораблей Военно-морского флота, самолетов Воздушно-космических сил, расчетов ракетных войск стратегического назначения, войск беспилотных систем, а также подразделений войск, не входящих в виды и рода ВС РФ.

1 июня в Вооруженных силах РФ начался летний период обучения 2026 учебного года.