Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Чили

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в центральной части Чили, сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 00:34 по Москве в понедельник землетрясения находился в 24 км севернее города Винья-дель-Мар, примерно в 3,2 км от берега.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 6. По данным американских сейсмологов, очаг залегал на глубине 25 км, эпицентр находился в 33 км к северо-западу от города Вальпараисо (входит вместе с Винья-дель-Мар в агломерацию Большой Вальпараисо).

Чили США землетрясение
