Семейная выплата стала доступна на "Госуслугах"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ежегодная семейная выплата, предназначенная для поддержки семей с двумя и более детьми, стала доступна на Едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"), сообщили в понедельник в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Портал "Госуслуги" сегодня - это удобный и доступный способ решать вопросы людей без очередей и бюрократии. Важно, что он продолжает развиваться, и сейчас услуги предоставляются не просто быстро и комфортно, но и персонализированно - каждый человек может решить именно свою задачу, когда это становится актуально. В частности, с 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты", - приводятся в сообщении слова Григоренко.

В аппарате вице-премьера сообщили, что в ближайшее время услуга будет интегрирована в сервис в формате жизненная ситуация "Поддержка семей с детьми".

Ранее о начале приема заявлений на семейную выплату с 1 июня сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

В свою очередь в пресс-службе Минцифры РФ уточнили, что заявление может подать родитель или другой законный представитель с 1 июня по 30 сентября. "Важно, чтобы в том году, за который он хочет получить выплату, им был уплачен НДФЛ. Обратиться можно только за один период: например, в 2026 году - за 2025 год. Получить выплату за предыдущий год можно только один раз", - сказали в министерстве.

Размер выплаты рассчитывается как разница между уплаченным за предыдущий год НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%. Оформить выплату может постоянно проживающая в РФ семья с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются очно), средний доход в которой на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе. За предыдущий год должен быть уплачен НДФЛ, а у заявителя отсутствует задолженность по алиментам, если он должен их платить, а также соблюдены условия по имущественной обеспеченности (условия получения выплаты аналогичны тем, что применяются при назначении единого пособия).

Социальный фонд России, как правило, рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней; при положительном решении выплата перечисляется на банковский счёт, указанный в заявлении. "В некоторых случаях нужно будет посетить МФЦ или отделение СФР", - добавили в министерстве.