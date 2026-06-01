Поиск

Режим ЧС ввели в Минераловодском округе Ставрополья из-за паводка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Более 30 домов подтоплены в Минераловодском округе Ставрополья из-за паводка, объявлен режим ЧС муниципального уровня, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в понедельник.

"Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее направлять необходимую помощь. Краевое МинЖКХ выделит строительные материалы из краевого резерва для восстановления пострадавших домов. Жду соответствующую заявку от главы округа Максима Гаранжи", - написал Владимиров в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что в округе также устраняют последствия града, который прошел в выходные, повреждено более 60 крыш. Для местных жителей подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации.

В Ставропольском крае с 13 мая действует штормовое предупреждение, а с 24 мая введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром.

В конце мая в Пятигорске, Ессентуках, Предгорном и Минераловодском округах прошел град, что привело к перебоям в подаче электричества и аварийным отключениям. Обильные осадки также привели к подтоплениям домов в Невинномысске. В Изобильненском округе введен режим ЧС, подтоплены 112 частных домов.

Глава Кировского округа Николай Новопашин сообщал, что град, ливень и ветер, прошедшие 28 мая, повредили 16 тыс. га посевов в муниципалитете. Губернатор края поручил краевому Минсельхозу оценить последствия непогоды для аграриев.

Ставрополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц

"Аэрофлот" возобновил полеты в ОАЭ

 "Аэрофлот" возобновил полеты в ОАЭ

Лихачев предупредил о рисках для Украины и соседних стран из-за возможного взрыва на ЗАЭС

В Кремле заявили о незаконности задержания Францией танкера, следовавшего из РФ

Путин поручил рассмотреть вопрос создания международных консорциумов по Трансарктическому коридору

Путин поручил до 1 июля решить вопрос с доступом к важнейшим сервисам в период ограничения интернета

 Путин поручил до 1 июля решить вопрос с доступом к важнейшим сервисам в период ограничения интернета

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

 Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

Регистрация и посадка на рейсы "Аэрофлота" Москва - Петербург стали доступны по биометрии

 Регистрация и посадка на рейсы "Аэрофлота" Москва - Петербург стали доступны по биометрии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2414 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9665 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов