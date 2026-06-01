Режим ЧС ввели в Минераловодском округе Ставрополья из-за паводка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Более 30 домов подтоплены в Минераловодском округе Ставрополья из-за паводка, объявлен режим ЧС муниципального уровня, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в понедельник.

"Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее направлять необходимую помощь. Краевое МинЖКХ выделит строительные материалы из краевого резерва для восстановления пострадавших домов. Жду соответствующую заявку от главы округа Максима Гаранжи", - написал Владимиров в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что в округе также устраняют последствия града, который прошел в выходные, повреждено более 60 крыш. Для местных жителей подготовили пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации.

В Ставропольском крае с 13 мая действует штормовое предупреждение, а с 24 мая введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром.

В конце мая в Пятигорске, Ессентуках, Предгорном и Минераловодском округах прошел град, что привело к перебоям в подаче электричества и аварийным отключениям. Обильные осадки также привели к подтоплениям домов в Невинномысске. В Изобильненском округе введен режим ЧС, подтоплены 112 частных домов.

Глава Кировского округа Николай Новопашин сообщал, что град, ливень и ветер, прошедшие 28 мая, повредили 16 тыс. га посевов в муниципалитете. Губернатор края поручил краевому Минсельхозу оценить последствия непогоды для аграриев.