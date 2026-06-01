Российский рынок проектного финансирования будет устойчивым в случае стресса

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк России провел стресс-тестирование портфеля проектного финансирования: рынок останется устойчивым в случае реализации негативного сценария, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

Доля проектного финансирования в корпоративных кредитных портфелях банков на 1 апреля 2026 года составила 10,5%, снизившись с начала года на 0,1 п.п. В годовом измерении прирост составил 0,6 процентного пункта.

В связи с положительной динамикой продаж строящегося жилья и увеличением доли продаж в ипотеку коэффициент покрытия задолженности средствами на счетах эскроу стабилизировался на уровне 68-69%. Средняя ставка по кредитам застройщикам после роста в II квартале 2025 г. до 10,8% продолжила снижение в IV квартале 2025 - I квартале 2026 г. и на 1 апреля составила 10%.

По данным банков, сохраняется высокое качество портфеля проектного финансирования: доля плохих кредитов составляет 1,2% портфеля, что ниже показателей по корпоративному сектору в целом (3,9%). Уровень резервирования таких кредитов находится на комфортном уровне в 49%.

Доля портфеля с LLCR (Loan Life Coverage Ratio, коэффициент покрытия задолженности по кредиту свободными денежными потоками от продажи жилья за весь срок кредита) менее 1,1 незначительно увеличилась - на 0,4 п.п., до 6,5% (с 01.10.2025 по 01.04.2026), из-за роста бюджетов проектов, крупнейшие из которых реализуются в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской областях, Краснодарском и Приморском краях.

В начале 2026 года Банк России провел стресс-тестирование портфеля проектного финансирования совместно с банками, являющимися крупнейшими кредиторами. В ходе обследования было запрошено распределение проектов по величине LLCR и по сценариям стресс-тестирования, включающим разные уровни снижения денежных потоков от продаж и изменения ключевой ставки

Согласно полученным оценкам, чувствительность застройщиков в кредитном портфеле крупнейших кредиторов к повышению ключевой ставки (в рамках верхней границы рискового сценария основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ) практически равносильна снижению денежных потоков на 5%.

По результатам стресс-теста при росте ключевой ставки доля задолженности в рисковой зоне (LLCR менее 1) и в зоне с пониженной устойчивостью (LLCR 1-1,1) совокупно увеличится на 7,1 п.п., до 16,1%, а при снижении денежных потоков на 5%, на 6,7 п.п., до 15,7%.

"При этом низкое значение LLCR по проекту не означает, что банк понесет значительные потери. В случае реализации негативного сценария банк может как продать проект другому застройщику, так и завершить его самостоятельно с привлечением генподрядчика и постепенно распродать квартиры. Таким образом, рынок проектного финансирования устойчив в случае стресса", - говорится в обзоре.

Банк России ЦБ РФ LLCR
