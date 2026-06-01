Путин 2 июня проведет заседание Совета по поддержке русского языка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 2 июня в режиме видеосвязи проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

"На обсуждение будут вынесены различные предложения по дальнейшей поддержке русского языка и языков народов России, включая издательские и просветительские общественные проекты", - говорится в сообщении.

С основным докладом выступит советник президента Елена Ямпольская, которая расскажет о ходе исполнения поручений главы государства и основных направлениях деятельности Совета.

