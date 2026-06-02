Мединский высказался за планово-капиталистическую модель образования в вузах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента Владимир Мединский считает, что в России должна быть планово-капиталистическая модель обучения в вузах; в случае, если за обучение студента платит государство, то после должно быть обязательное распределение и заключение трудового договора. Он сказал об этом изданию "Эксперт".

"Должна быть модель планово-капиталистическая. За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет - будь добр отработать в районной больнице", - заявил Мединский.

Если платит предприятие, по его мнению, оно должно стать будущим работодателем выпускника, "если платите сами - вы субъект рыночного риска".

Говоря в целом о системе образования и о ее возможной адаптации к потребностям рынка, Мединский отметил, что "система высшего образования - крайне консервативная система, зависшая между социализмом и капитализмом". По его мнению, в ней одновременно присутствует социальный подход к образованию и рыночный, "в обоих случаях ситуация далека от логического завершения".

Он отметил, что сейчас сложилась ситуация, когда будущее трудоустройство выпускников мало кому интересно, а "вопрос, нужен ли этот специалист рынку, в принципе мало кого волнует".