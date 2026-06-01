Доработанная версия законопроекта об аудиторской деятельности внесена в Госдуму

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы внесли в парламент доработанную версию законопроекта об аудиторской деятельности, из которой исключены обязанность ЦБ принять отдельный нормативный акт о порядке надзора за аудиторами на финансовом рынке и нормы о сужении предмета проверок.

Документ (№1198867-8) в апреле внесли в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Аркадий Свистунов. Первоначальная редакция вводила механизм перекрестного исключения из реестров аудиторских организаций. Сейчас компания, исключенная ЦБ из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке за грубые нарушения обязательных требований, сохраняет право оказывать аудиторские услуги иным общественно значимым организациям (ОЗО). Законопроект эту возможность устранял: исключение из реестра на финансовом рынке должно было стать основанием для исключения из реестра аудиторских организаций, обслуживающих ОЗО, и наоборот. Это норма в доработанном тексте не подверглась корректировке.

В первоначальной редакции авторы предлагали обязать Банк России принять отдельный нормативный акт о порядке надзора за аудиторскими организациями на финансовом рынке. Этот акт должен был определить, как ЦБ назначает проверки и уведомляет о них аудиторские организации, в каких формах, объеме и в какие сроки проверки проводятся, а также установить процедуру досудебного обжалования решений о применении мер воздействия. По действующему закону порядок надзора ЦБ устанавливает сам, без обязательства принимать отдельный акт. В пояснительной записке к первоначальной редакции отсутствие такого акта называлось источником правовой неопределенности для аудиторских организаций.

Одновременно первоначальная редакция сужала предмет проверок ЦБ. Сейчас в законе предмет надзора определен как "соблюдение обязательных требований", но в отдельных нормах той же статьи используется более широкая формулировка "проверка деятельности" аудиторской организации. Законопроект устранял это расхождение, закрепляя по всему тексту единую формулировку - проверка соблюдения обязательных требований при оказании аудиторской услуги общественно значимой организации на финансовом рынке.

В доработанной версии от всей переработки статьи о надзоре ЦБ осталось одно изменение: Банк России будет обязан информировать о результатах проверок и принятых решениях не только саморегулируемую организацию аудиторов, как сейчас, но и Федеральное казначейство. Норма об обязанности ЦБ принять нормативный акт о порядке надзора и сужение предмета его проверок из текста изъяты.

В первоначальной редакции законопроект корректировал правила, согласно которым Казначейство проводит внешние проверки аудиторских организаций, обслуживающих общественно значимые организации. Вводилось требование непрерывности такого контроля, менялся орган, определяющий критерии отнесения аудиторских организаций к категориям риска (вместо Казначейства - правительство). В доработанной версии от этой переработки осталась только одна содержательная правка: критерии отнесения к категориям риска будут определяться правительством, а не Казначейством. Как поясняли авторы, действующая норма противоречит закону "О государственном контроле (надзоре)", по которому такие критерии должны определяться положением о виде контроля, утверждаемым правительством.

В обеих редакциях сохраняется еще одно изменение: Казначейство будет обязано информировать о результатах своих проверок не только саморегулируемую организацию аудиторов, как сейчас, но и Банк России, в части аудиторских организаций, обслуживающих финансовый рынок.

Из законопроекта полностью убрана правка о сроке, в который саморегулируемая организация аудиторов должна решить судьбу приостановленного членства аудитора. Сейчас закон требует принять решение (восстановить членство или исключить аудитора) не позднее чем за семь рабочих дней до окончания срока приостановления. Первоначальная редакция позволяла сделать это в любой момент, вплоть до последнего дня. В доработанной версии этого изменения нет: семидневный запас сохраняется.

Без изменений в доработанной версии остались новеллы о праве саморегулируемой организации аудиторов обращаться в суд с заявлением о признании аудиторского заключения заведомо ложным; об отмене аннулирования квалификационного аттестата аудитора за неучастие в аудиторской деятельности в течение трех лет; о переводе реестра аудиторов и аудиторских организаций исключительно в электронную форму, а также о снижении минимальной доли независимых членов в коллегиальном органе СРО с одной трети до одной пятой при одновременном увеличении доли представителей аудиторских организаций финансового рынка с одной трети до двух пятых. Сохранены запрет на совмещение должности единоличного исполнительного органа в двух аудиторских организациях и норма, регулирующая судьбу доли в уставном капитале аудиторской организации в случае смерти аудитора-владельца.

В первоначальной редакции основная часть норм законопроекта должна была вступить в силу со дня официального опубликования, а отдельные положения - с 1 января 2027 г. В доработанной версии общий срок изменен на стандартный десятидневный - по истечении десяти дней после официального опубликования. Сама саморегулируемая организация аудиторов обязана привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями не позднее 1 января 2028 г., а реформу коллегиального органа управления реализовать до 1 января 2029 г.