Лантратова сказала о неслучайности атаки на колледж в Старобельске

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что внесение сотрудников колледжа из Старобельска в базу "Миротворца" доказывает неслучайность атаки ВСУ.

"Сегодня стало известно, что украинский режим внес в базу "Миротворец" девять сотрудников колледжа - заместителей директора, преподавателей, методистов. Обычных людей, которые работали с детьми. Это еще одно доказательство того, что удар был не случайностью. Они знали, куда бьют. Били именно по колледжу. Били по детям", - сообщила Лантратова журналистам во вторник.

По ее словам, сначала украинская сторона пыталась рассказывать про "случайное попадание" и "инцидент", но "после того, как на место приехали иностранные журналисты из разных стран, эти оправдания начали рассыпаться".

"Мы лично показали журналистам все на месте. Там нет никаких военных объектов. Ни техники. Ни военных частей. Ни штабов. Это увидели своими глазами и российские, и зарубежные корреспонденты. Поэтому попытки некоторых непорядочных СМИ переврать произошедшее - это уже сознательные фейки", - подчеркнула омбудсмен.

Она отметила, что спасательные работы после удара продолжались 45 часов и 15 раз прерывались из-за новых атак. "Людям буквально мешали спасать детей и разбирать завалы", - сказала Лантратова.

Яна Лантратова
ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

