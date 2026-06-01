Глава "Круга добра" заявил, что РФ лидирует по раннему выявлению и лечению орфанных заболеваний

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - За последнее время в России открылись десятки орфанных центров, выявляющих редкие заболевания на ранних стадиях, это сделало РФ лидером в данной области, сообщил председатель правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра" Александр Ткаченко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

"Уже сейчас Российская Федерация занимает лидирующее место по раннему выявлению и лечению орфанных заболеваний", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что было поручение президента о развитии неонатального скрининга, "потому что очень важно выявить заболевания на самых ранних этапах и начать лечение".

"Согласно вашему поручению, в этом году к неонатальному скринингу добавились еще два заболевания - их уже 38. Мы надеемся, что в следующем году будет еще одно, миодистрофия Дюшенна, и будет 39 заболеваний", - пояснил Ткаченко.

Он отметил, что сейчас в 69 регионах действуют медико-генетические консультации, среди них 10 межрегиональных центров, которые позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях.

"Это часть плановой работы по развитию неонатального скрининга", - уточнил Ткаченко.

Он заметил, что за последнее время в стране открылось 10 орфанных центров, 15 центров генных дерматозов, и "до конца года откроется еще пять".

Всего с начала работы фонда уже более 30 тыс. детей получили помощь, добавил Ткаченко.

Путин поблагодарил его за работу.