План "Ковер" действует в Пензенской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана "Ковер" в регионе.

"В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Мельниченко в своем канале в Мах.

Ранее он информировал о введении режима "Беспилотная опасность" и временных ограничений работы мобильного интернета.

В настоящее время также не принимает и не отправляет самолеты аэропорт Волгограда.