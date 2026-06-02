Минсельхоз в 2025 году освоил бюджетные средства на 99,6%, Россельхознадзор - на 100%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз России в 2025 году освоил бюджетные средства на 99,6% (654,9 млрд рублей), Россельхознадзор - на 100% (19,1 млрд рублей), сообщила Счетная палата по итогам проверки ведомств.

"Высокий уровень кассового исполнения (более 99%) установлен и по трем госпрограммам (госпрограммы развития сельского хозяйства, вовлечения сельхозземель в оборот и комплексного развития сельских территорий), за которые отвечает министерство. Верхнеуровневые показатели всех госпрограмм по итогам 2025 года достигнуты", - говорится в сообщении.

Расходы на реализацию нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" исполнены в сумме 13,6 млрд рублей (99,5%). По итогам 2025 года достигнуты 36 из 41 предусмотренных на год показателей. Из 17 результатов федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта, в 2025 году не достигнут один.

Кассовое исполнение расходов Минсельхоза по бюджетным инвестициям составило 37,7 млрд рублей, или 99,9%. Из запланированных в рамках РОКС (Реестр объектов капитального строительства) 19 объектов введено 14, по пяти срок перенесен на 2026 год из-за несоблюдения подрядчиками графика выполнения работ.

"Из общего объема средств, направленных Минсельхозом на осуществление капитальных вложений, 66% (24,9 млрд рублей) приходится на мероприятия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Проверка показала, что из 435 объектов капстроительства, запланированных к вводу в 2025 году в рамках госпрограммы, в регионах не введены в эксплуатацию 46, или 10,6%", - отметил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

Общая сумма недостатков, выявленных Счетной палатой в ходе проверки Минсельхоза, составила 3,6 млрд рублей. Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. Наиболее значимые нарушения допущены министерством при осуществлении закупок и формировании госзадания, в том числе несоблюдение сроков приемки работ, изменение существенных условий контракта, дублирование работ в рамках госзадания и ряд других.

В Россельхознадзоре основные недостатки связаны с ненадлежащим контролем службы за соблюдением подведомственными заказчиками законодательства в сфере закупок. Например, в подведомственном Россельхознадзору федеральном государственном бюджетном учреждении выявлено некорректное применение индексов-дефляторов при осуществлении закупок, что в период 2018-2025 годов привело к завышению оплаты работ по контракту на общую сумму 20 млн рублей.