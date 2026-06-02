Аэропорт "Пулково" обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта, сообщает Росавиация во вторник.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Мах.

Также Росавиация добавляет, что возможны корректировки в расписании рейсов.