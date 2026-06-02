Граждан Украины освободили от предъявления справки о несудимости при приеме в гражданство РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ, по которому граждане Украины, выехавшие на территорию России, при подаче заявления о приеме в гражданство России до 1 января 2028 года освобождаются от необходимости предоставлять документ об отсутствии или наличии судимости на Украине.

"Установить, что до 1 января 2028 года включительно граждане Украины, а также лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины и выехали из Украины в РФ, в том числе через территории третьих государств, при подаче заявления о приеме в гражданство РФ освобождаются от представления документа, который предусмотрен подпунктом "Д" пункта 18 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и выдается компетентным органом Украины", - говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Речь идет о документе, который "подтверждает отсутствие у заявителя судимости либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден, и выдан по нормам иностранного права не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство России".

