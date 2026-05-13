В Чувашии москвича приговорили к 12 годам по делу о госизмене

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Чувашии вынес обвинительный приговор 28-летнему жителю Москвы по делуо госизмене, сообщило региональное управление ФСБ.

Подсудимый приговорен к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 100 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что с июля по декабрь 2022 года он не раз переводил деньги на криптовалютные кошельки, "используемые для финансирования украинских военизированных объединений с целью ведения боевых действий против военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации". Подсудимый полностью признал вину, отметили в ФСБ.