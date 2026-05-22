Путин ждет от нового руководства Дагестана решения проблем пострадавших от наводнения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин рассчитывает на новое руководство Дагестана в оказании помощи жителям республики, пострадавшим от наводнения.

"Надеюсь, что и новое руководство (Дагестана - ИФ) сделает все, чтобы задачи оказания помощи людям, которые пострадали от наводнения, были решены", - сказал он на встрече с выпускниками программы "Время героев".

Он выразил надежду на то, что и выпускники программы из Дагестана подключатся к оказанию этой помощи.

"И сейчас на командных должностях и просто в рядовых порядках у нас выходцы из республики показывают самые лучшие качества дагестанцев. Но и страна в целом старается ответить Дагестану тем же", - сказал президент.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Наводнение в Дагестане
