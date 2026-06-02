Глава Минобрнауки заявил, что все студенты будут изучать четыре обязательных предмета

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать четыре дисциплины - история, основы российской государственности, философия и русский язык, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"У нас четыре дисциплины: это история, основы российской государственности, философия и русский язык, которые будут изучаться независимо от будущей профессии всеми без исключения студентами, независимо опять же от формы и уровня обучения", - сказал Фальков на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России во вторник.