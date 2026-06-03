Путин проведет переговоры с президентом Танзании

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с главой Танзании Самией Сулуху Хассан, которая 3-5 июня находится в России с государственным визитом.

Программа визита Хассан начнется с церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, после чего продолжится в Большом Кремлевском дворце.

Там состоится церемония официальной встречи президента Танзании в Георгиевском зале, после чего состоятся переговоры в узком и расширенном составе в "зеленой гостиной" и Александровском зале и государственный обед в Грановитой палате.

Как ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах будут обсуждены перспективы дальнейшего наращивания двусторонней кооперации, прежде всего, в торгово-экономической сфере.

"Конечно же, лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам, несомненно, обсудят подготовку к третьему саммиту Россия-Африка, который состоится в Москве 28-29 октября. Танзанийский лидер дала согласие на присутствие на этом саммите", - продолжил он.

В российскую делегацию войдут министры иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта, экономического развития, финансов, энергетики, а также науки и высшего образования Сергей Лавров, Оксана Лут, Андрей Никитин, Максим Решетников, Антон Силуанов, Сергей Цивилев и Валерий Фальков. Кроме того, в переговорах примут участие представители руководства администрации президента, главы ЦБ, Роспотребнадзора, "Росатома" и "Деловой России" Эльвира Набиуллина, Анна Попова, Алексей Лихачев и Алексей Репик, а также представители крупного российского бизнеса.

По словам Ушакова, Москва и Дар-эс-Салам приступили к организации визита в конце 2025 года сразу после победы Хассан на президентских выборах, и визит будет посвящен, в том числе, 65-летию установления дипотношений между двумя странами.

Помощник российского президента назвал Танзанию одним из ключевых партнеров Москвы в Африке, с которым активно развиваются торгово-экономические отношения, несмотря на их пока еще небольшой объем.

"В числе перспективных направлений, где мы сотрудничаем: энергетика, промышленность, геологоразведка, транспорт, логистика, сельское хозяйство, здравоохранение и ряд других областей и направлений", - заметил Ушаков.

По его словам, в российских вузах обучается более двухсот студентов из этой страны. Он также обратил внимание на рост турпотока из России в Танзанию и рассказал, что летом 2026 года авиакомпания Air Tanzania планирует запустить прямые рейсы из Дар-эс-Салама в Москву.

Ушаков также рассказал, что 4 июня Хассан будет присвоено звание почетного доктора РУДН.

В пятницу она примет участие в работе ПМЭФ и выступит на его пленарном заседании, а также посетит мероприятия российско-танзанийского бизнес-диалога.