Свыше 15 тысяч FPV-дронов в день могут поставлять российские предприятия

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Отечественные предприятия могут обеспечить поставку более 15 тыс. FPV-дронов в день, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц", - сказал Мантуров в интервью газете "Коммерсант".

Он заявил, что существенно возросли потребности в сложных разведывательных и ударных комплексах, а также в их производстве. "При этом поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках ГОЗ", - сообщил Мантуров.

Первый вице-премьер отметил, что наземные и морские робототехнические комплексы насчитывают более 100 модификаций.

Мантуров сообщил, что разработчики используют технологии с элементами искусственного интеллекта, внедряя помехозащищенную связь.

"При этом продолжается постоянная работа над масштабированием производства, повышением уровня качества и снижением конечной стоимости наших беспилотных систем", - заявил он.