Мантуров сообщил, что взлет и посадку многоразовой ступени ракеты "Амур" отработают за два испытания

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что управляемый взлет и посадка экспериментального образца многоразового блока ракеты "Амур-СПГ" будут отработаны в два бросковых испытания.

"В прошлом году было выполнено техническое проектирование этой ракеты. Впереди два бросковых испытания экспериментального образца многоразового блока с отработкой управляемого взлета и посадки", - сказал Мантуров в интервью газете "Коммерсант".

Он также сообщил, что производство ракет среднего класса "Ангара-А3" не находится сейчас на повестке. "Сегодня у нас в приоритете "Союз-5", выполнивший первый испытательный полет", - сказал Мантуров.

Как ранее сообщили в "Роскосмосе", начало летных испытаний ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур" запланировано на 2031 год. "2031 - начало летных испытаний ракеты-носителя "Амур", - говорилось на стенде госкорпорации, представленном на Международном форуме по безопасности в Подмосковье.

1 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что демонстратор первой многоразовой ступени ракеты "Амур-СПГ" планируется представить в течение полутора-двух лет.

3 июня 2025 года Баканов заявлял, что российская ракета "Амур" с многоразовой ступенью будет готова к концу 2027 года - началу 2028 года.

2 апреля 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что первый пуск "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов. Сообщалось, что возвращаемую первую ступень ракеты можно будет использовать до 50 раз. "Амур-СПГ" должен заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2".